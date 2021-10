Torino-Sampdoria, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terza partita in otto giorni per i granata: Torino-Sampdoria chiuderà il sabato con una sfida tra due squadre a caccia di conferme. Quella di Juric è reduce dalla sconfitta di San Siro dove ha dimostrato però di potersela giocare nonostante i punti portati a casa siano stati zero. Nell’ultima sfida sconfitta anche per i blucerchiati contro l’Atalanta: D’Aversa non è ancora riuscito a dare la sua impronta ad un gruppo che si affida spesso alle giocate dei singoli. Segui in diretta Torino-Sampdoria su Toro.it.

Torino-Sampdoria, il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-SAMPDORIA

Ore 18.45 Due ore alla partita contro la Sampdoria. Intorno allo Stadio Grande Torino ci sono ancora pochi tifosi, molti arriveranno nella prossima mezz’ora, pronti ad attendere il pullman granata fuori dall’impianto. Nell’ultima sfida casalinga era arrivata una vittoria in grado di ridare fiato ad una squadra che sul campo avrebbe meritato spesso qualcosa in più. Ecco perché la posta in palio è alta, specie dopo una sconfitta immeritata. Le squadre sono attese e i calciatori una volta arrivati guadagneranno gli spogliatoi per poi iniziare il riscaldamento. Circa dieci gradi al momento a Torino e tempo incerto: è prevista pioggia nelle prossime ore.

Torino-Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

Torino-Sampdoria in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti dei match di Serie A per il triennio 2021-2024

Torino-Sampdoria: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp.: Berisha, Vojvoda, Buongiorno, Izzo, Zima, Baselli, Kone, Linetty, Rincon, Belotti, Warming, Verdi, Sanabria. All. Juric.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Askildsen, Adrien Silva, Thorsby; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. A disp. Falcone, Ravaglia, Dragusin, Ferrari, Chabot, De Paoli, Murru, Trimboli, Ciervo, Caputo. Torregrossa. All. D’Aversa.

Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Sampdoria, la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45