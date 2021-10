Sintesi e commento di Torino-Sampdoria: Praet, Singo e Belotti firmano la vittoria sui blucerchiati

Un 3-0 senza appello, netto. Il Toro batte la Samp e sono tante le buone notizie che arrivano da questa serata. La vittoria senza subire alcuna rete, il gol del Gallo nel finale, le prestazioni dei singoli in ognuno dei reparti. E così la squadra di Juric porta a casa altri tre punti.

Primo tempo: il vantaggio di Praet

Il ballottaggio lo vince Sanabria: Juric sceglie il numero diciannove e non Belotti per l’undici da opporre alla Sampdoria. In difesa terza di fila per Buongiorno, sulla trequarti Praet insieme a Brekalo. Ma nel riscaldamento il croato si ferma per un problema muscolare e al suo posto scende in campo Linetty mentre il 14 granata va a sedersi direttamente in tribuna. Nei primi dieci minuti le due squadre si studiano con i blucerchiati che provano ad affacciarsi dalle parti di Milinkovic-Savic senza tuttavia impensierire la difesa granata. Col passare dei minuti la squadra di Juric prende sempre più campo costringendo la Samp nella sua metà campo. Ed è da una azione insistita che nasce il vantaggio: uno-due tra Sanabria e Linetty con il polacco che va sul fondo e la mette indietro verso l’area piccola dove Praet prima trova Chabot che però scivola e con i piedi non riesce a trattenere la sfera che il belga da due passi deposita in rete. La partita resta in mano al Torino che però corre un grosso rischio alla mezz’ora quando Milinkovic-Savic esce verso il limite dell’area ma Thorsby lo anticipa, non riuscendo tuttavia a trovare la porta. Al 41′ buon cross di Buongiorno sulla sinistra a pescare Sanabria: Yoshida anticipa il paraguaiano per un soffio. La Samp prova a farsi vedere attaccando soprattutto sulla destra, dove agisce Candreva ma la difesa granata fa buona guardia. Si val riposo senza recupero, col Toro avanti 1-0.

Secondo tempo: c’è anche la firma del Gallo

La ripresa si apre senza alcun cambio. Dopo cinque minuti l’arbitro ammonisce Pobega che era diffidato e salterà quindi la prossima partita. Non si perde d’animo il numero quattro, che nemmeno due minuti più tardi si lancia in un contropiede che si trasforma nel gol del 2-0 di Singo, servito proprio dallo stesso centrocampista. All’8’ Juric richiama proprio Singo insieme a Sanabria: in campo entrano Vojvoda e Belotti, acclamato dal pubblico già durante il riscaldamento. Proprio il Gallo è subito servito da Praet ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Il Toro ha più volte sui piedi il pallone del 3-0. Una con Linetty, il cui tiro al quarto d’ora finisce sopra la traversa, almeno un paio con Praet, senza dimenticare le conclusioni di Vojvoda e Pobega ma soprattutto il palo colpito da Belotti in mischia, al 27’. Il gol del 3-0 fatica ad arrivare: prima ci prova (e riesce) Verdi, al novantesimo, ma la rete viene annullata dopo tutti i festeggiamenti. Poi, al 93’, il Gallo alza la cresta e sigla la rete che finalmente lo sblocca.