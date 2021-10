Le parole dell’allenatore della Sampdoria, Roberto D’Aversa, dopo la sfida persa contro il Torino 3-0

Al termine di Torino-Sampdoria 3-0, Roberto D’Aversa ha così commentato la sconfitta della sua squadra in conferenza stampa: “Quello che non ha funzionato stasera è che c’è stata una squadra che per fare risultato ha fatto 19 falli, mentre noi ne abbiamo fatti solo 8. Questo vuol dire che c’era una squadra che è scesa in campo determinata e ha fatto di tutto per fare il risultato, il Torino, è una che invece ha fatto una prestazione pessima, sotto tutti i punti di vista, noi”.

D’Aversa: “Askildsen? Dovete stupirvi che non l’ho picchiato”

“La partita di stasera ci porta ad avere due punti in meno rispetto all’anno scorso allo stesso punto del campionato. Per vincere le partite bisogna però avere un atteggiamento diverso, è la quarta volta che prediamo gol dopo il 90′, bisogna lavorare perché le squadre avversarie ci fanno gol troppo facilmente”.

“L’allenatore si sente sempre in discussione. A differenza di altre volte questa sera ho voluto subito parlare con i giocatori, i segnali che abbiamo dato stasera non segnali da squadra. Troppe situazioni concesse per leggerezza, per non applicazione. Il dato più allarmante è che il Torino ha commesso 19 falli e noi solo 8 prendendo 4 gialli, ma questo lo dico per sottolineare il fatto che il Torino è sceso in campo per fare punti, noi no. E a completare l’opera c’è stata anche l’espulsione di Adrien Silva. C’è da dire che di quei gesti se ne vedono tanti, ma anche in altre partite se ne vedono di uguali ma il rosso lo ha preso solo lui”.

Su Askildsen: “La prestazione di stasera non può passare inosservata. Bisogna dare un segnale e per questo molto probabilmente andremo in ritiro. Askildsen? Dovete essere sorpresi che non sono sceso in campo a picchiarlo. Gli sto dando l’opportunità di giocare in serie A ma dal momento che entra in campo mi aspetto che dia l’anima. La sua sostituzione è stata un segnale”.