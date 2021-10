Le pagelle di Torino-Sampdoria: il Gallo la chiude nel finale, Pobega, che corsa in contropiede

MILINKOVIC-SAVIC 6: qualche brivido corre lungo la schiena dei tifosi quando prima si attarda a rilanciare un pallone e poi, alla mezz’ora, esce fino al limite dell’area venendo anticipato. Tuttavia sono piccole disattenzioni che non costano nulla. Quando c’è da farsi trovare pronto fa il suo.

DJIDJI 6.5: sempre più a suo agio in una difesa che stasera finalmente non concede praticamente nulla chiudendo senza subire gol

BREMER 7: vince il duello con Quagliarella annullando l’ex granata, fuori tra i fischi quando sostituito. Costantemente in anticipo, anche stavolta è un muro invalicabile.

BUONGIORNO 7: terza di fila da titolare per il classe ’99 granata che oggi legittima la fiducia con una prestazione che supera la precedenti. Si stacca spesso per andare a dare una mano sulla fascia e per poco non mette sulla testa di Sanabria la palla del 2-0.