Pochi minuti al calcio d’inizio di Lazio-Torino: Elmas ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’ingresso in campo

Tutto pronto per Lazio-Torino, sfida di cartello che chiude il 30° turno di Serie A. Da un lato i biancocelesti che vogliono vincere per rimanere aggrappati al treno Champions League, dall’altro i granata che hanno l’obiettivo di ottenere più punti possibili. Pochi minuti prima della sfida, Elmas ha parlato ai microfoni di Dazn.

Le parole di Elmas

“Oggi affrontiamo una squadra forte, secondo me sarà una partita aperta e difficile per tutte e due le squadre. Sappiamo che la Lazio deve vincere ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro cercando di portare a casa il risultato. Vediamo come va la partita, stiamo cercando di fare il massimo e vediamo come finisce il campionato. Oggi spero di fare bene “.