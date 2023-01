Empoli-Torino, diretta della partita della 20a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022/2023, allo stadio Castellani si gioca Empoli-Torino. Classifica alla mano è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, la squadra granata al momento è ottava con 26 punti, quella toscana e ha solo una lunghezza di distanza. All’andata la partita era finita sul risultato di 1-1, con Mattia Destro che aveva portato i suoi con una rovesciata e Sasa Lukic che aveva trovato la rete del pari proprio nel finale di gara. Il calcio d’inizio della partita del Castellani è alle ore 15, segui Empoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Empoli-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI EMPOLI-TORINO

Ore 13.40 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Castellani, fra circa 20 minuti verranno comunicate le formazioni ufficiali.

Ore 13.00 Mancano circa due ore all’inizio di Empoli-Torino, quella che potrebbe essere l’ultima partita di Sasa Lukic da calciatore granata. Il centrocampista serbo, infatti, è al centro di una trattativa con il Fulham e l’arrivo di Ivan Ilic dal Verona (manca solo l’ufficialità ma l’affare è fatto tanto che il centrocampista è già arrivato a Torino) potrebbe accelerare la sua partenza. Lukic quest’oggi rientra dopo l’infortunio patito contro lo Spezia. Tornano a disposizione di Juric anche Aina e Ilkhan, assenti invece Zima e Djidji oltre ai lungodegenti Lazaro e Pellegri.

Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Bajrami, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Guarino, Angori. Allenatore: Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Seck. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Karamoh, Sanabria, Lukic, Ilkhan, Singo, Adopo, Aina, Miranchuk, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Dove vedere Empoli-Torino in streaming e in TV

La partita Empoli-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che per il triennio 2021-2024 detiene i diritti del campionato di Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Empoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00