La sintesi del primo tempo di Empoli-Torino: dopo i primi 45′ è avanti la squadra di casa grazie alla rete messa a segno da Luperto

Per la sfida del Castellani, Juric fa un po’ di scelte conservative in vista del match di Coppa Italia di mercoledì. Scelte obbligate in difesa, dove il Toro schiera Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, mentre la prima sorpresa è sulla fascia perché a destra riposa Singo e c’è Bayeye. A sinistra ancora Vojvoda mentre stavolta al fianco di Ricci c’è Linetty. Radonjic vince il ballottaggio con Miranchuk per un posto al fianco di Vlasic, Seck confermato davanti. Succede poco nei primissimi minuti: un tiro debole di Bandinelli al 4′, una conclusione di Radonjic al 6′ che finisce alto. Al 12′ l’Empoli si fa vedere in area e conquista un angolo, senza tuttavia impensierire la difesa granata. Murato Ricci al 15′. Trascorrono i minuti senza vere e proprie occasioni da rete. Al 29′ Milinkovic-Savic si fa trovare pronto sulla conclusione di Marin dal limite: insidiosa la palla calciata ma il portiere respinge. Non è così reattivo il serbo al 37′: è il minuto in cui si sblocca la gara. Da calcio d’angolo Luperto svetta nell’area piccola, Milinkovic-Savic non esce e la palla va ad insaccarsi nel palo più lontano. L’Empoli prende coraggio mentre il Toro non riesce più ad imbastire occasioni pericolose. Si va al riposo con i toscani avanti 1-0.