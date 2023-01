Juric azzecca i cambi, Lukic, Miranchuk e Sanabria cambiano il Torino nel secondo tempo: le pagelle di Empoli-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: non esce sull’angolo di Marin e si fa anticipare da Luperto all’interno dell’area piccola in occasione del primo gol dell’Empoli. Non può invece nulla sulla bella conclusione dalla distanza di Marin che porta momentaneamente sul 2-0 l’Empoli.

SCHUURS 6,5: ci mette lo zampino sull’azione del primo gol del Torino. E’ lui, in proiezione offensiva, ad allungare il pallone per Ricci che poi lo gira in rete. Anche se gioca defilato sulla destra e non al centro è autore di una buona prestazione.

BUONGIORNO 6: per due volte cerca il gol di testa ma non riesce a inquadrare la porta avversaria. Buona la sua prova anche in fase difensiva dove riesce ad annullare gli attaccanti avversari.

RODRIGUEZ 5,5: non riesce ad arginare Luperto in occasione del primo gol dell’Empoli, il centrale dell’Empoli nell’occasione lo sovrasta di testa. E’ l’unica macchia della sua prestazione che purtroppo pesa nel bilancio finale.

(Continua a pagina 2)