Al termine di Empoli-Torino 2-2, il vice-allenatore granata Matteo Paro ha così commentato il pareggio in rimonta della sua squadra

Dopo il pareggio in rimonta contro l’Empoli, Matteo Paro ha così commentato il 2-2 ottenuto dal suo Torino: “Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto il gioco dell’Empoli. Abbiamo recuperato pochi palloni e quali che abbiamo recuperato non li abbiamo giocato benissimo. Meglio nel secondo tempo, la squadra ha creato diverse occasioni. Sul 2-0 non era sempre rimanere in partita, per questo va fatto un applauso ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e abbiamo anche creato i presupposti per vincerla. Per come si era messa è comunque un risultato importante”.

Sulle caratteristiche dell’Empoli

“L’Empoli ha messo in difficoltà tante squadre, anche Udinese e Inter, dovevamo essere più vivi sulle seconde palle. Nel secondo tempo abbiamo aumentato il palleggio quando avevamo noi la palla e abbiamo fatto meglio”.

Su Miranchuk e Sanabria

“Miranchuk e Sanabria ci hanno dato quel palleggio, quella calma che contro squadre molto organizzate come l’Empoli è necessaria. Nella ripresa c’era più sintonia nel gioco, forse perché anche l’Empoli si è abbassato un po’ perché forse pensava di poter controllare meglio la partita”.

Sul mercato

“Ilic? Non è ancora stato annunciato, vedremo in questi giorni cosa succede. Importante non perdere nessuno? Le valutazioni le farà la società, che sa l’importanza dei giocatori e sceglierà per il bene della squadra”.