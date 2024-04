Empoli-Torino, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Otto partite cruciali per il futuro di Juric e del Toro. Si parte stasera da Empoli: alle 20:45 c’è Empoli-Torino. Si gioca allo Stadio Castellani, per la 31^ giornata di campionato. Se da una parte il Toro insegue l’Europa, dall’altra i toscani inseguono la salvezza con Davide Nicola in panchina. Nel Torino sono indisponibili Schuurs, Djidji, Ilic e Gineitis. Prima del derby, ci sono questi tre punti da portare a casa per il Toro, in una gara molto insidiosa. Segui la diretta su Toro.it.

Empoli-Torino: il prepartita

Ore 19.20 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Castellani di Empoli. I giocatori sono entranti in campo per la consueta ricognizione prepartita, fra qualche inizieranno gli esercizi di riscaldamento.

Ore 18:45 Mancano due ore al fischio d’inizio di Empoli-Torino. A breve, in zona Stadio Castellani di Empoli, sono attesi i pullman delle due squadre. Per la trasfera in terra toscana Juric ha perso all’ultimo Pellegri, che è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare: si è così allungata la lista degli indisponibili del Torino che comprende anche Schuurs, Djidji, Ilic e Gineitis.

Empoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45

Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Zurkowksi, Pezzella; Cambiaghi; Cerri. A disposizione Perisan, Seghetti, Goglichidze, Tonelli, Cacace, Fazzini, Maleh, Kovalenko, Cancellieri, Shpendi, Niang, Caputo, Destro. Allenatore Nicola.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Lazaro, Masina, Savva, Kabic, Okereke. Allenatore Juric.

Empoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Empoli-Torino sarà visibile su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast. Inoltre, sarà visibile anche su Sky.