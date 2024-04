Sintesi e commento / Sanabria ha subito un’occasione, poi i toscani passano in vantaggio al 6′ con Cambiaghi

La sconfitta della Lazio, nel derby contro la Roma, permette al Torino di scendere in campo con la consapevolezza che con una vittoria arriverebbe anche il sorpasso in classifica sui biancocelesti e, almeno per una notte, sul Napoli. Juric cambia due giocatori rispetto alla formazione schierata contro l’Empoli: Vojvoda al posto di Lazaro sulla fascia sinistra, Sanabria per Okereke in attacco. E proprio il paraguaiano, al 4′, ha la prima occasione della partita: con una percussione centrale riesce ad arrivare nell’area di rigore di rigore ma, sbilanciato, non trova la porta. Al 6′ però è l’Empoli a sbloccare il risultato con Cambiaghi, la cui conclusione dal limite dell’area piega le mani di Milinkovic-Savic. Il Torino prova a reagire: al 16′ ci prova Sanabria ma non trova la porta, quattro minuti dopo si spegne sul fondo anche un sinistro di Bellanova. Al 35′ Sanabria chiama invece Caprile alla parata. Il Torino per tutta la prima frazione tiene palla, spinge alla ricerca del pari ma fatica a costruire occasioni pulite e il primo tempo si chiude con l’Empoli in vantaggio per 1-0.