Espanyol-Torino, diretta live della prima amichevole della pausa Mondiale: formazioni, risultato, tabellino della partita

Si torna in campo dopo quasi un mese dall’ultima volta. Il Torino di Juric, in ritiro in Spagna, è pronto a dire la sua contro l’Espanyol, squadra che milita poco distanze dalla zona rossa in Liga. Un test match importante per entrambe le formazioni che, prive di alcuni elementi a causa del Mondiale, proseguono la preparazione in vista del ritorno del campionato. Appuntamento alle 16.00 con la diretta live di Espanyol-Torino, con tutte le informazioni su dove vederla in tv, il tabellino, il prepartita, la cronaca e il postpartita.

Espanyol-Torino: il prepartita

Manca sempre meno alla sfida tra Espanyol e Torino, che si giocherà a San Pedro. Tanti assenti in casa granata: tra gli indisponibili, Aina, Singo e Linetty. Restano poi out i cinque giocatori che hanno e stanno disputando il mondiale in Qatar (Rodriguez, Radonjic, Lukic, Vanja Milinkovic-Savic, Vlasic). Un turn over obbligato, che vede però presenziare qualche titolare in una sfida che si prospetta interessante. Si attendono le ultime dai campi.

Espanyol-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 16.00

Espanyol-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione.

Espanyol-Torino: come vederla in streaming e tv

Espanyol-Torino sarà trasmessa in diretta streaming su Torino Channel a partire dalle 16.00 e in diretta web su Toro.it.