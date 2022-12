Le formazioni ufficiali di Almeria-Torino: in porta c’è Milinkovic, il Primavera Gineitis titolare

Per la seconda amichevole, quella con l’Almeria, Juric lancia dal 1′ Gineitis in mediana in coppia con Adopo, mentre in porta sceglie Milinkovic-Savic al posto di Berisha. Gli altri due serbi, rientrati domenica, partono dalla panchina. Davanti confermati Miranchuk e Karamoh alle spalle di Sanabria.

Almeria-Torino: chi gioca

Almeria (4-3-3): Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Baptistao, El Bilal, Embarba. A disposizione: Eguaras, Ramazani, Portillo, Làzaro, Arnau, R. Ely, Alex Centelles, Samu, Fuoli, Luis Suarez. Allenatore: Ferrer Sicilia.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Adopo, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Edera, Seck, Wade, Garbett, Radonjic, Dembelé, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.