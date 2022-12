Almeria-Torino, diretta live della seconda amichevole dal ritiro spagnolo: formazioni, risultato, tabellino della partita

Seconda amichevole, l’ultima dal ritiro spagnolo: Almeria-Torino chiuderà idealmente questa fase, prima del rientro della squadra di Juric a Torino. Al Filadelfia la squadra granata continuerà la preparazione in vista del match del 4 gennaio prossimo con l’Hellas Verona. Prima altri due match amichevoli per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Segui in diretta Almeria-Torino su Toro.it, una sfida che si giocherà in una giornata triste per il club granata, vista la scomparsa quest’oggi dell’ex allenatore Mihajlovic.

Almeria-Torino: la diretta

30′ Almeria vicina al pareggio! Ramazani si ritrova a tu per tu con Berisha, che di petto para

21’ SOSTITUZIONI per il Torino, escono tutti tranne Adopo che arretra in difesa: entrano Berisha, Zima, Antolini, Dembelé, Bayeye, Ilkhan, Lukic, Seck, Radonjic e Pellegri

20′

19′ AMMONIZIONE! Gineitis interviene a centrocampo e viene ammonito

16′ Mendes sfiora il pareggio! Inserimento perfetto dalla destra ma manda fuori di poco il suo destro

15′ Gioco che prosegue a tratti, tanti falli in mezzo al campo

12′ Almeria che non riesce a concretizzare, ma sta facendo la partita in questo secondo tempo

10′ AMMONIZIONE! Djidji trattiene Akieme e viene ammonito

8′ Fallo di Gineitis su Melero, punizione per l’Almeria sulla trequarti, Vanja fa suo il pallone

6′ Ci prova ancora Embarba come nel primo tempo, questa volta il tiro è centrale e Vanja blocca

5′ Almeria che ci prova con Baptistao, rimessa laterale non sfruttata, ripartono i granata

2′ Vojvoda mette dentro dalla sinistra, gli spagnoli respingono

1′ Si riparte! Torino che batte e inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45′ Nessun minuto di recupero, si chiude il primo tempo. Un buon Toro che è passato in vantaggio con Schhurs

44′ Fallo di Adopo su Melero, può ripartire l’Almeria dalla sua metacampo

42′ Prova a reagire l’Almeria, ma il Torino si copre bene e riconquista palla a centrocampo

40′ Torino che spinge ancora e cerca il raddoppio

36′ Calcio d’angolo battuto da Lazaro sulla destra, pallone che finisce sui piedi di Perr Schuurs: a due passi da Fernando non può sbagliare!

36′ GOOOOOOOL DEL TORINO! LA SBLOCCA SCHUURS!

33′ Miranchuk riparte ma subisce fallo a centrocampo

31′ Toro ben organizzato in campo e che continua a girare il pallone

26′ Ci prova l’Almeria con una serie di cambi di gioco, Vanja blocca con una mano

23′ Embarba mette dentro dalla destra, Vanja fa suo il pallone bloccando il cross

22′ Fallo di Vojvoda su Baptistao, ripartono gli spagnoli

20′ Bella azione di Karamoh sulla sinistra, ma il cross di mancino finisce in fallo laterale

16′ Torino che sfiora il gol con Schuurs! Calcio di punizione battuto da Lazaro, sul secondo palo sbuca l’olandese che di piatto manda fuori

15′ Ancora Toro pericoloso sulla sinistra, buona intesa tra Vojvoda e Karamoh

12′ Primo squillo del Toro! Karamoh crossa sul secondo palo, Sanabria colpisce di testa ma manda alto

10′ Torino che prova a manovrare da dietro, Adopo sbaglia l’appoggio per Lazaro

7′ Fallo su Gineitis, punizione per i granata dalla propria metacampo

6′ Almeria vicino al vantaggio con Embarba! Tiro a giro dal limite che si spegne sul fondo

5′ Fase di studio delle due squadre, Almeria che pressa alto

1′ Si parte! Primo pallone battutto dall’Almeria

PRIMO TEMPO

Prima del fischio d’inizio, le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic

Almeria-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 36′ Schuurs (T)

Ammoniti: st 10′ Djidji (T), st 19′ Gineitis (T)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Adopo, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Edera, Seck, Wade, Garbett, Radonjic, Dembelé, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.

Almeria (4-3-3): Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Baptistao, El Bilal, Embarba. A disposizione: Eguaras, Ramazani, Portillo, Làzaro, Arnau, R. Ely, Alex Centelles, Samu, Fuoli, Luis Suarez. Allenatore: Ferrer Sicilia.

Almeria-Torino: il prepartita

Manca pochissimo alla sfida tra Almeria e Torino che come quella con l’Espanyol si giocherà alla Pinatar Arena. Juric ritrova i nazionali serbi, rientrati dal Mondiale, mentre è ancora assente Rodriguez così come Vlasic, atteso dalla finalina in Qatar. Fuori anche gli infortunati: non ci saranno Linetty, Singo, Aina e anche Ricci (affaticamento muscolare).

Almeria-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Almeria-Torino in diretta sarà trasmessa in diretta streaming da Torino Channel. Non è prevista una diretta televisiva. La diretta web sarà su Toro.it.

Almeria-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Almeria (4-3-3): Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Baptistao, El Bilal, Embarba. A disposizione: Eguaras, Ramazani, Portillo, Làzaro, Arnau, R. Ely, Alex Centelles, Samu, Fuoli, Luis Suarez. Allenatore: Ferrer Sicilia.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Adopo, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Edera, Seck, Wade, Garbett, Radonjic, Dembelé, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.