Le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese: difesa con Schuurs al centro, sulle fasce Lazaro e Vojvoda

Terza amichevole del periodo Mondiale: per la sfida alla Cremonese Juric ha scelto Zima, Schuurs e Djidji per la difesa, mentre sono assolutamente obbligate le scelte in mezzo al campo, sia sulle fasce che in mediana. A centrocampo Lazaro, Ilkhan, Gineitis e Vojvoda: fuori Lukic, Linetty, Ricci, Singo e Aina. Tra gli assenti c’è pure Pellegri.

Le formazioni: chi gioca

Ecco le ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Djidji; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Fiorenza, Bayeye, Buongiorno, Rodriguez, Edera, Adopo, Ruszel, Wade, Dembele, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Ghiglione; Pickel, Ascacibar, Milanese; Bonaiuto, Okereke; Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Vasquez, Baez, Ciofani, Afena-Gyan, Acella, Meite, Escalante, Quagliata, Lochoshvili, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Alvini.