Torino-Cremonese, diretta live della terza amichevole della sosta per il Mondiale: formazioni, risultato, tabellino della partita

Terza amichevole: dopo Espanyol e Almeria, Torino-Cremonese sarà la sfida che vedrà i granata tornare in campo al Grande Torino. Contro le due avversarie spagnole la squadra di Juric ha giocato a San Pedro del Pinatar, quartier generale del ritiro effettuato approfittando della pausa dovuta al Mondiale in Qatar. Quello contro i ragazzi di Alvini sarà il penultimo appuntamento del 2022: il 28 a Monza il Toro affronterà i brianzoli, in vista del ritorno del campionato previsto per il 4 gennaio. Segui Torino-Cremonese in diretta su Toro.it.

Torino-Cremonese: la diretta

3′ E’ il Torino a gestire il pallone in questo inizio di tempo

1′ Inizia il secondo tempo

1′ SOSTITUZIONE nella Cremonese. Sarr prende il posto di Carnesecchi, Lochoshvili per Ghiglione

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo

45′ Un minuto di recupero

43′ Tanti errori tecnici in questa partita dai giocatori di entrambe le squadre: sono tanti i passaggi sbagliati

40′ Dessers virgola il pallone e regala la rimessa da fondo campo al Torino

36′ Nulla di fatto dall’angolo, la difesa della Cremonese ha allontanato

35′ Ci prova ora Radonjic, Carnesecchi respinge in angolo

33′ Cori per Juric dai tifosi presenti quest’oggi ma anche contro Cairo

30′ SOSTITUZIONE nel Torino: non ce la fa a continuare Ilkhan che viene sostituito da Adopo

27′ Infortunio per Ilkhan, il centrocampista ha ricevuto un brutto colpo alla caviglia destra

23′ Gran lancio di Miranchuk che mette Sanabria davanti alla porta, l’attaccante è però chiuso in angolo dal recupero di Bianchetti

20′ Azione personale di Milanese che salta con un doppio tunnel Ilkhan e Lazaro prima di andare alla conclusione che viene bloccata da Milinkovic-Savic

17′ Pickel ci prova dalla distanza, Milinkovic-Savic blocca a terra

16′ OCCASIONE per il Toro: dagli sviluppi di un angolo, Schuurs recupera un pallone nell’area avversari e calcia, Carnesecchi respinge con il piede

15′ Ancora un’accelerazione di Radonjic che va via sulla destra e crossa, Sanabria viene però anticipato per un soffio

12′ Bella azione personale di Radonjic che salta in dribbling un paio di avversari e poi va al cross dalla destra. E’ però sfortunato perché il il suo traversone viene respinto da un difensore e la palla gli carambola addosso prima di uscire sul fondo

9′ Bravo Ilkhan in ripiegamento difensivo a seguire Milanese e a fermarlo in area di rigore guadagnando una rimessa da fondo campo

6′ Buona serpentina di Lazaro al limite, l’esterno poi scarica su Gineitis che cerca l’uno-due ma la difesa della Cremonese allontana.

3′ La Cremonese parte subito spingendo in avanti, Ascabir segna ma è in fuorigioco

1′ Inizia la partita. Primo pallone giocato dalla Cremonese

Torino-Cremonese 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Zima; Lazaro, Ilkhan (pt 30′ Adopo), Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Fiorenza, Bayeye, Buongiorno, Rodriguez, Edera, Ruszel, Wade, Dembele, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi (st 1′ Sarr); Ghiglione (st 1′ Lochoshvili), Hendry, Bianchetti, Sernicola; Pickel, Ascacibar, Milanese; Okereke; Dessers, Bonaiuto. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Vasquez, Baez, Ciofani, Afena-Gyan, Acella, Meite, Escalante, Quagliata, Lochoshvili, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Alvini.

Arbitro: M. Gualtieri di Asti (ass. Schirru e C. Gualtieri; IV uomo Gariglio)

Torino-Cremonese: il prepartita

Ore 14.15 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Ore 13.45 Le squadre in campo per il riscaldamento, pochi i tifosi che sono presenti allo stadio.

Ore 13.40 Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, nel Torino mancano Lukic e Pellegri.

Ore 13.00 I pullman di Torino e Cremonese hanno raggiunto lo stadio Grande Torino, dove alle 14.30 ci sarà il fischio d’inizio dell’amichevole. Partita aperta al pubblico e casse aperte dalle 12.30: per i tifosi granata sarà un modo per tornare allo stadio dopo un lungo stop dovuto al Mondiale. A proposito di Qatar, non sarà ancora a disposizione Vlasic, che tornerà la prossima settimana, né gli infortunati Singo, Aina, Linetty e Ricci.

Torino-Cremonese: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Cremonese in diretta tv e streaming non sarà trasmessa ma la diretta web sarà su Toro.it.

Torino-Cremonese: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Djidji; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Fiorenza, Bayeye, Buongiorno, Rodriguez, Edera, Adopo, Ruszel, Wade, Dembele, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Ghiglione; Pickel, Ascacibar, Milanese; Bonaiuto, Okereke; Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Vasquez, Baez, Ciofani, Afena-Gyan, Acella, Meite, Escalante, Quagliata, Lochoshvili, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Alvini.

Arbitro: M. Gualtieri di Asti (ass. Schirru e C. Gualtieri; IV uomo Gariglio)