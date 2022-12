La probabile formazione del Toro / Tanti dubbi per Juric: Karamoh-Seck sulla trequarti, Pellegri-Sanabria davanti

Con il Mondiale che prosegue, anche il Torino torna finalmente in campo. Partiti per il ritiro in Spagna, i granata si preparano ad affrontare l’Espanyol in amichevole. Sedicesimi in Liga con dodici punti, i catalani sono pronti a scendere sul rettangolo verde della Pintar Arena alle 16.00 per il match. Un buon test match per riscaldare il motore in vista del rientro a gennaio. Pochi titolari per Juric, che dovrà fare di necessità virtù e che ha chiamato la Primavera di Scurto a supporto.

La difesa con Zima

Resta invariato il modulo per i granata, fermi sul 3-4-2-1. A cambiare è però il portiere: tocca infatti a Berisha, lasciato in disparte per tutta la prima fase di campionato ma ora a disposizione per mettere minuti e iautare i compagni. Tanti titolati invece per quanto riguarda la difesa: confermati Djidji e Buongiorno, rimasti sotto la Mole. Zima è invece la prima novità. Impiegato a fasi alterne, resta un’alternativa valida a Rodriguez.

I ballottaggi a centrocampo e nei reparti offensivi

Meno semplice la scelta per quanto riguarda il centrocampo. Se Lazaro e Ricci sono confermati, Ilkhan dovrà contendersi il posto con il compagno di reparto Adopo, spesso preferitogli da Juric. Vojvoda è febbricitante: pottrebbe toccare a Bayeye. Anche sulla trequarti qualche dubbio per il tecnico. Al fianco di Miranchuk, ci sono due nomi in ballo: Karamoh e Seck, con il primo favorito. Lo stesso vale per l’attacco, con Pellegri e Sanarbia a contendersi il posto.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Zima; Lazaro, Ilkhan, Ricci, Bayeye; Miranchuk, Karamoh; Pellegri. A disp. Fiorenza, Gemello, Passador, Dembelè, N’Guessan, Schuurs, Wade; Adopo, Antolini, Ciammaglichella, Garbett, Gineitis, Ricci, Weidmann; Caccavo, Edera, Sanabria, Seck. All. Juric.

Indisponibili: Aina, Singo, Linetty, Radonjiv, Vanja Milinkovic-Savic, Lukic, Rodriguez, Vlasic.