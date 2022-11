Il difensore ha commentato la sfida tra Roma e Torino, terminata 1-1 dopo i gol di Linetty e di Matic

“Era stata una bella partita, potevamo chiuderla prima, per stare più tranquilli. La Roma è forte, prendere il gol alla fine dà fastidio, è sempre la stessa cosa…”, ha spiegato Djidji. “Pensavo che sarebbe andata bene per una volta, alla fine torniamo con un punto”. Su Belotti: “Calciatore forte, tosto, sono contento che non abbia fatto gol (ride, ndr)”. Sulle prossime settimane: “Ora c’è la sosta, a chi andrà al Mondiale auguro di disputarlo bene, noi ci riposeremo un po’ e poi torneremo al lavoro per essere più furbi, concentrati e intelligenti”.