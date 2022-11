L’esterno del Torino analizza il pareggio, 1-1, tra i granata e i giallorossi: “Troppi punti persi nel finale”

Così Lazaro ha commentato il pareggio di Roma: “Solo un punto oggi, è stata una dura lotta, per me dobbiamo essere più squadra nel finale, avremmo meritato la vittoria. Negli ultimi venti minuti hanno fatto pù pressione con giocatori come Dybala ed El Shaarawy che possono fare la differenza, speriamo che dopo la pausa possiamo prendere anche punti come questi, ne abbiamo persi tanti nei finali di gara”. Sulla posizione in campo: “Uguale a destra o a sinistra, so che devo sempre fare bene dove l’allenatore mi mette. E dove mi mette gioco”. Ormai un titolare Lazaro: “Non è mai facile entrare in una squadra nuova così, penso che sto migliorando e cerco di fare il meglio e voglio fare anche più assist e gol dopo la pausa perché questa è la mia forza”.