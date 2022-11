Le parole dell’allenatore del Torino dopo la sfida contro la Roma, ultima del 2022: a Linetty ha risposto Matic

“Fino al 70′ è stato un domino assoluto nostro, poi ci è mancato il fisico, lo stiamo già pagando, se cambia la partita devi riuscire a reggere e portare il risultato casa. I ragazzi che hanno fatto 3 partite in una settimana erano stanchi, mancavano Aina, Luke, giocatori d’esperienza, c’è rammarico, brucia tanto”, ha spiegato Juric. “Oggi abbiamo giocato veramente bene, specie in mezzo, quando arrivano gli ultimi 20′, inizia ad esserci battaglia, la partita cambia, devi tenere il pallone, piccole cose che a noi mancano e che paghi. Con i cambi giusti magari avremmo portato la partita a casa anche in modo sporco, quello che serviva“.

“Linetty sta facendo benissimo”

Su Linetty: “Ha fatto bene lui insieme a Ricci anche in relazione ai movimenti dei trequartisti. Linetty sta facendo bene, quest’anno è rimasto e sta veramente facendo benissimo. Lui, Ricci e Lukic mi danno grandi soddisfazioni, io vorrei tutto, giocare la palla, reggere fisicamente…”. Sulla classifica: “Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo perso Bremer che era il miglior difensore, i ragazzi sono stati splendidi, ora bisogna fare di più e meglio, essere più competitivi”.

Juric: “Alla squadra manca qualcosa”

Resta un’occasione sprecata. In questo momento c’è rammarico, vedo la squadra giocare alla grande ma manca qualcosa per fare di più, dall’inizio dell’anno non lo abbiamo e ci devono pensare gli altri a come fare…sono arrabbiato”, ha aggiunto ai microfoni di Torino Channel. “I ragazzi sono stati stupendi, non voglio essere frainteso ma quando c’è un pareggio così resta il rammarico”.