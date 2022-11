Al 92′ Belotti calcia sul palo il rigore conquistato da Dybala: l’argentino gli lascia il pallone, l’attaccante sbaglia

Era il più atteso, è stato il più cercato dalle telecamere. Il Gallo Belotti ha incontrato per la prima volta da ex granata il Torino. E lo ha graziato, pur involontariamente, anche se poi la Roma il gol del pareggio lo ha trovato lo stesso. Ipnotizzato da Milinkovic, che si è lasciato andare ad un urlo liberatorio, Belotti ha angolato troppo il tiro, cogliendo il palo. Dopo la partita Mourinho lo ha assolto, spiegando che non era lui il rigorista designato, ma che l’ex capitano del Torino “ha avuto coraggio” nel volerlo tirare.