L’analisi di José Mourinho dopo la sfida dell’Olimpico terminata 1-1: gol di Linetty, pari di Matic, errore di Belotti dal dischetto

Così Mourinho ha commentato il pareggio, 1-1, tra Roma e Torino: “La mia espulsione è giusta, le mie parole all’arbitro meritavano il rosso. Dopo la partita mi sono scusato per le mie parole, però dell’arbitraggio non voglio parlare. Delle sue decisione nello sviluppare la partita non ne voglio parlare”.

Mourinho: “Ci sono state due partite, una fino al 70′ e una dopo”

Mourinho ha poi proseguito cosi l’analisi della partita: “Oggi ci sono state due partite: una fino al 70′ e una dopo il 70′. Fino al 70′ non abbiamo giocato, non abbiamo creato occasioni, i tifosi fischiavano e volevano andare a casa. Poi negli ultimi 20 minuti abbiamo creato più degli altri 70. Perché questo? Perché siamo una squadra con determinate qualità, se Dybala non gioca è più difficile per noi, è più difficile costruire per noi. Guardate quanti punti abbiamo fatto con Dybala e quanti senza. Abbiamo poi anche dei calciatori il cui livello al momento è bassissimo e la squadra ha bisogno anche di loro. Per certi giocatori penso sia arrivato il momento di fare dell’autocritica. Solo una squadra con grande spirito fa quello che abbiamo fatto oggi, una squadra che sbaglia il rigore al 92′ di solito è morta, noi invece abbiamo pareggiato e se avessimo giocato due minuti in più avremmo vinto”.

Infine, sul rigore sbagliato da Belotti: “Il rigore non doveva batterlo Belotti, non dico però chi doveva tirarlo. Il rigore lo puoi anche sbagliare, il problema è però quando dai meno di quello che puoi dare, Belotti ha avuto però il coraggio di tirare il rigore”.