Linetty trova il primo gol stagionale, Djidji rovina la buona prestazione con il fallo da rigore: le pagelle di Roma-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: bravo sulle conclusioni di Dybala e El Shaarawy nel finale, si arrende solamente alla botta dal limite di Matic al 94′ che toglie al Torino una vittoria che sarebbe stata molto importante. Meno preciso del solito con i rilanci con i piedi.

DJIDJI 5,5: per tutto il primo segue Zaniolo a uomo per tutto il campo e non lo molla mai e con l’esperienza riesce ad arginarlo. Nel secondo tempo si occupa invece di El Shaarawy e lo fa altrettanto bene, provvidenziale anche quando si immola sulla conclusione del numero 92 giallorosso. Macchia la sua prestazione con il fallo da rigore su Dybala.

ZIMA 6: Juric ha scelto di schierare lui e non Buongiorno al posto di Schuurs. Attento in fase di marcatura su Abraham che riesce, di fatto ad annullare, ma ha un paio di amnesie che fanno correre più di un brivido: in un paio di occasioni regala letteralmente palla agli attaccanti avversari.

BUONGIORNO 6,5: aiuta molto la squadra in fase offensiva e si propone in avanti con continuità, è suo anche il bel cross in apertura che Sanabria non sfrutta a dovere. A inizio secondo tempo riceve un giallo per un fallo su Zaniolo e, anche per via di un lieve fastidio fisico, e Juric lo richiama in panchina (st 6′ RODRIGUEZ 6: entra bene in partita, è sempre attento e concentrato quando le azioni della Roma si sviluppano nella sua zona di campo).

(Continua a pagina 2)