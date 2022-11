Sintesi e commento dei primi 45′ di Roma-Torino, ultima sfida del 2022 dei granata: all’intervallo è pareggio a reti bianche

Per la sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino, Juric sceglie di dare fiducia a Sanabria, che torna titolare dopo più di un mese. Non giocava dal 9 ottobre, quando il Toro a una settimana da derby aveva incontrato l’Empoli. Rispetto alla sfida contro la Sampdoria, l’allenatore dei granata cambia la difesa – obbligato dall’assenza di Schuurs – scegliendo Zima al posto dell’olandese, affiancato da Djidji e Buongiorno e schierando sulle fasce Lazaro e Vojvoda, mentre dietro Sanabria ci sono Miranchuk e Vlasic. La prima occasione è del Torino: cross di Buongiorno, va di testa Sanabria che però spedisce il pallone alto sopra la traversa. I giallorossi si fanno vedere invece pericolosamente al 19′: Abraham per Zaniolo che da posizione defilata non inquadra la porta. Al 21′ Miranchuk prova la conclusione dal limite: la palla finisce alta ma davvero di pochissimo. Poi al 26′ un episodio che potrebbe cambiare la partita, il calcio di rigore concesso da Rapuano alla Roma per un fallo di mano di Ricci. Dopo un silent check il direttore di gara va a rivedere le immagini: Ricci colpisce prima di testa e il pallone carambola poi sul braccio ma non ci sono gli estremi per il penalty, infatti Rapuano lo toglie. Al 30′ a sorpresa, per scelta tecnica, Juric richiama Vojvoda e inserisce Singo, riportando Lazaro a sinistra. E proprio dai piedi del classe 2000 neo entrato nasce un’occasione pericolosissima: palla messa in mezzo dall’esterno, Rui Patricio esce per anticipare Sanabria e resta a terra dolorante per un contrasto con Smalling. Esce malissimo Milinkovic-Savic su un angolo battuto dalla Roma, ma per fortuna del Torino senza conseguenze. Prova a lanciare Abraham Cristante ma l’attaccante non arriva sul pallone. La Roma chiude in avanti e guadagna anche un angolo, ma a tempo ormai scaduto. Dopo 4 minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0.