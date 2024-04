Al termine di Inter-Torino il vice allenatore nerazzurro Farris ha parlato della gara ai microfoni di DAZN: le sue parole

L’Inter torna a San Siro e festeggia la vittoria dello scudetto davanti al proprio pubblico: il Toro cade 2-0 complice un’espulsione di Tameze. Al termine della gara Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Farris

Farris ha parlato così al termine della gara: “Sono tre anni che questa squadra lotta per qualsiasi obbiettivo. Quest’anno ci siamo ripagati di tutto quello che è stato il passato. Oggi è un’atmosfera incredibile, con 90 minuti di festa. Era giusto che la nostra gente vedesse in campo la squadra che ci ha portato qui. Arnautovic, Sanchez o Frattesi non sono rincalzi, è gente che ci ha portato in alto. Ci teniamo a ringraziare il Torino che ha fatto una cosa non scontata e bella, che la dice lunga sul nostro campionato. Complimenti anche alla terna arbitrale che non ha sbagliato niente”.

Poi ha aggiunto: “Oggi ci sono io non perché Simone abbia avuto un calo di voce, ma perché sono il suo vice e mi ha messo in prima linea. Per lui è giusto che anche io prenda i miei meriti. Quest’anno è stato un piacere quotidiano andare in campo a lavorare. Tutto è stato meno pesante e grande merito è dei ragazzi”.