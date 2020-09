LIVE Fiorentina-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Fiorentina-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inizia il campionato di serie A 2020/2021: la partita che apre la nuova stagione è Fiorentina-Torino, una sfida tra due squadre in cerca di riscatto dopo la deludente scorsa annata. Marco Giampaolo, allo stadio Artemio Franchi, fa il proprio esordio ufficiale da allenatore della formazione granata mentre sulla panchina viola è stato confermato Beppe Iachini. Così come quella dello scorso anno, anche questa gara tra Fiorentina e Torino si gioca senza i tifosi sugli spalti per via della normativa anti-Covid. Il calcio d’inizio del match è alle ore 18: segui Fiorentina-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Fiorentina-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI FIORENTINA-TORINO

Ore 16.00 – Al calcio d’inizio della partita e anche al via della serie A 2020/2021 mancano ancora due ore. Al Franchi sono presenti solamente gli addetti ai lavori vari e si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. la partita di oggi, oltre a essere quella del debutto di Giampaolo sulla panchina del Torino, è ancora la prima in granata per Vojvoda, Linetty e Murru. Tra i viola invece può esordire per la prima volta Bonaventura, per la seconda Borja Valero. Fra i nuovi acquisti delle due società assenti Rodriguez nel Torino per infortunio, Amrabat nella Fiorentina per squalific.a

Fiorentina-Torino: le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery; A disp. Terracciano, Brancolini, Lirola, Igor, Venuti, Ceccherini, Illanes, Borja Valero, Cristoforo, Montiel, Vlahovic, Cutrone. All. Iachini.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Vojvoda, Ferigra, Buongiorno, Singo, Ansaldi, Lukic, Segre, Verdi, Millico, Falque. All. Giampaolo.

Fiorentina-Torino: dove vederla in Tv e in streaming

Fiorentina-Torino in diretta in TV si può vedere su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251). Per quanto riguarda invece lo streaming, la partita è disponibile sulla piattaforma SkyGo. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Fiorentina-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00