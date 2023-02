Diretta Fiorentina-Torino, partita dei quarti di Coppa Italia 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La Coppa Italia è arrivata ai quarti di finale e allo stadio Artemio Franchi si gioca Fiorentina-Torino. Agli ottavi i granata hanno eliminato il Milan, vincendo 1-0 a San Siro con un gol di Adopo (nonostante giocassero in dieci per l’espulsione di Djidji), i viola hanno invece vinto contro la Sampdoria. La partita è a eliminazione diretta, chi vincerà accede alla semifinale dove incontrerà una tra Roma e Cremonese. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Fiorentina-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Fiorentina-Torino: la diretta

Primo tempo

Fiorentina-Torino 0-0: il tabellino

Arbitro: Doveri di Roma (ass. Colarossi e Margani, IV Ferrieri Caputi; Var Banti; Avar Marini)

Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 17.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi: fra 10′ il fischio d’inizio del match

Ore 17.30 Proseguono gli esercizi di riscaldamento dei giocatori delle due squadre con esercizi con il pallone.

Ore 17.15 Le squadre sono entrate in campo per gli esercizi di riscaldamento.

Ore 17.00 – Sono state annunciate le formazioni delle due squadre: nel Torino c’è Sanabria punta centrale, in panchina i tre neoacquisti. Nella Fiorentina gioca l’ex Mandragora, in panchina gli altri due ex granata: Sirigu e Brekalo.

Ore 16.40 – I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Artemio Franchi, a breve verranno comunicate le formazioni ufficiali della partita.

Ore 16.00 – Per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, Ivan Juric ha immediatamente convocato Ronaldo Vieira e Andreaw Gravillon, nonostante siano arrivati solamente ieri al Torino e non abbiano svolto nessun allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Tra i convocati c’è poi anche Ivan Ilic, che invece si allena con Ricardo Rodriguez e compagni da diversi giorni. Tanti anche gli assenti a cominciare dagli infortunati David Zima, Valentino Lazaro e Pietro Pellegri, per proseguire con lo squalificato Koffi Djidji e infine Nemanja Radonjic, fuori per scelta tecnica.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame. A disp. Sirigu, Cerofolini, Martinez Quarta, Biraghi, Ranieri, Venuti, Amatucci, Bianco, Duncan, Ikonè, Saponara, Brekalo, Cabral. All. Italiano

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, N’Guessan, Gravillon, Aina, Bayeye, Adopo, Gineitis, Vieira, Ilic, Ciammaglichella, Seck, Karamoh, Caccavo. All. Juric.

Dove vedere Fiorentina-Torino in streaming e in TV

La partita Fiorentina-Torino in diretta sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming su Infinity, visibile da smart tv, tablet, computer.