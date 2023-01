Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: in panchina Linetty e Sanabria, a centrocampo c’è l’ex Primavera e Seck fa la punta

Antonio Sanabria in panchina e Demba Seck titolare: quanto vi avevamo anticipato quest’oggi è ora ufficiale. Ivan Juric ha scelto di proporre un attacco più leggero al Franchi, con il trequartista senegalese che affianca nel tridente Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk in avanti. L’altra grande sorpresa è a centrocampo con Michel Adopo che è preferito a Karol Linetty al fianco di Samuele Ricci, in difesa invece gioca Alessanro Buongiorno al centro con Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez ai suoi lati. Parte dalla panchina Perr Schuurs che non è al meglio.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Saponara; Kouame. A disp. Cerefolini, Martinelli, Kayode, Krastev, Ranieri, Mandragora, Terzic, Gonzalez, Barak, Bianco, Jovic. All. Italiano

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. A disp. Gemello, Fiorenza, Bayeye, Dembele, Zima, N’Guessan, Schuurs, Linetty, Gineitis, Ilkhan, Garbett, Radonjic, Karamoh, Sanabria. All. Juric.