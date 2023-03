Per la sfida tra Torino e Lecce Juric schiera Radonjic e Gravillon titolari, per il Lecce torna Baschirotto dalla squalifica

Dopo la vittoria contro il Bologna il Toro vuole ottenere un’altra vittoria importante per la corsa verso la Confrence. A causa degli infortuni Juric ha poca scelta. Fuori Vlasic e Karamoh, Djidji anche non riesce a partire dal primo minuto, Pellegri ancora non è in grado di giocare e, come ha detto Juric, starà in panchina. Ricci in panchina, in parte perchè sta ancora finendo di recuperare dall’infortunio, in parte per la straordinaria prestazione di Linetty contro il Bologna. In difesa trova spazio Gravillon, insieme a Schuurs e Buongiorno. Sugli esterni Singo e Rodriguez con Ilic e Linetty a centrocampo, Sanabria unica punta sostenuto alle spalle da Miranchuk e Radonjic. Per il Lecce invece è da ricordare il ritorno di Baschirotto che era stato squalificato e ritornerà nell’11 titolare.

Lecce-Torino: ecco chi gioca

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. A disp. Bleve, Brancolini, Cassandro, Lemmens, Romagnoli, Ceccaroni, Pezzella, Helgason, Askildsen, Maleh, Oudin, Colombo, Persson, Banda. All. Baroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, N’Guessan, Aina, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Ciammaglichella, Seck, Pellegri. All. Juric