I convocati di Lecce e Torino in vista della sfida delle 12.30 di domenica 12 marzo: ecco chi recupera e chi no per la partita

A sorpresa Juric dovrà rinunciare a Karamoh per infortunio ma recupera Pellegri, anche se la punta andrà solo in panchina. Ancora out, tra gli altri, Nikola Vlasic, che potrebbe rientrare col Napoli. Baroni invece recupera Baschirotto, che rientra dalla squalifica. A seguire i convocati di Lecce-Torino.

I convocati del Lecce: la lista di Baroni

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti.

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling.

Convocati Torino

In attesa di comunicazione