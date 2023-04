Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, sfida che chiuderà la giornata di campionato: ecco le scelte di Dionisi e Juric

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Torino, sfida che chiude la ventottesima giornata di campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali. Poche novità sul fronte granata, che vede in difesa ancora Gravillon assieme a Buongiorno e Schuurs. A centrocampo la novità principale con il ritorno di Rodriguez in fascia assieme a Singo, a sostegno dei centrali Ricci e Linetty. La trequarti è affidanta ancora a Vlasic e Radonjic, alle spalle di Sanabria punta. Nel Sassuolo, Ferrari e Tressoldi in difesa a sorpresa.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Erlic, Zortea, Romagna, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Bajrami, Ceide, Cannavaro, Alvarez, Defrel. All. Dionisi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Miranchuk, Gineitis, Seck, Pellegri. All. Juric.