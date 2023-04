Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Juric rinuncia al suo connazionale, c’è Lazaro dal primo minuto

Per la sfida a Gasperini, Juric ha scelto di lasciare in panchina Vlasic (per la terza volta nelle ultime quattro gare) e di affidarsi alla coppia Miranchuk-Karamoh. La formazione anti Atalanta avrà sulle fasce Lazaro – alla prima da titolare dopo il rientro dall’infortunio – e Rodriguez e vedrà come terminale offensivo Sanabria. Dalla parte opposta l’allenatore degli orobici affida le chiavi dell’attacco a Zapata.

Torino-Atalanta: ecco chi gioca

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Singo, Bayeye, Gineitis, Ricci, Adopo, Vlasic, Seck, Pellegri. All. Juric.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopminers, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund. A disposizione: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Zapata. Allenatore: Gasperini.