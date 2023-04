I convocati per Torino-Atalanta: calcio d’inizio in programma sabato 29 aprile alle ore 20:45 al Grande Torino

Manca poco e il Torino scenderà in campo nella 32^ giornata di campionato. Apppuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino, sabato 29 aprile alle ore 20:45 per Torino-Atalanta. La squadra di Ivan Juric affronta quella di Gian Piero Gasperini, in una sfida che i granata non possono sbagliare, se vogliono alimentare la piccola speranza europea rimasta. Nessuno squalificato tra le fila delle due squadre. Nel Torino saranno assenti per infortunio Radonjic, Zima, Ola Aina e Vieira, mentre nell’Atalanta sono indisponibili Lookman, Hateboer, Ruggeri, Okoli, Soppy e Vorlicky. Di seguito l’elenco dei convocati di Torino e Atalanta.

Torino-Atalanta: i convocati di Gasperini

Gasperini non recupera Lookman per il match contro i granata

Portieri: Sportiello, Musso, Rossi. Difensori: Toloi, Djimsiti, Palomino, Scalvini, Demiral, Bernasconi. Centrocampisti: Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Pasalic, Koopmeiners. Attaccanti: Zapata, Hojlund, Boga, Muriel.

Torino-Atalanta: i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali