La probabile formazione dell’Atalanta di Gasperini: Pasalic e Koopmeiners sulla trequarti a supporto di Zapata

Questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva a Torino, per sfidare il Toro nella 32^ giornata di campionato. Calcio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nel Torino non saranno disponibili per infortunio Zima, Ola Aina e Vieira. Nei bergamaschi invece sono assenti Lookman, Hateboer, Ruggeri, Okoli, Soppy e Vorlicky. Nessuno squalificato, né per i granata né per i nerazzurri. Mancano sette partite alla fine della Serie A: il Torino in casa non può sbagliare. Solo così i granata possono sognare di raggiungere l’Europa, che è comunque lontana e non poco.

Atalanta: De Roon ed Ederson in mezzo al campo

Atalanta che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta Sportiello dovrebbe essere confermato e preferito a Musso. Difesa a 3 formata da Toloi, Djimsiti e Scalvini. Sulle fasce agiranno Zappacosta a destra e Maehle a sinistra, con De Roon ed Ederson in mezzo al campo. Sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Zapata (in ballottaggio con Hojlund), ci saranno Pasalic e Koopmeiners.

La probabile formazione dell’Atalanta

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners, Zapata. A disp. Musso, Rossi, Demiral, Palomino, Bernasconi, Muriel, Boga, Hojlund. All. Gasperini.

Indisponibili: Lookman, Hateboer, Ruggeri, Okoli, Soppy, Vorlicky.