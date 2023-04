La probabile formazione del Torino per la sfida contro l’Atalanta di domani: difesa confermata e Sanabria in avanti

Domani sera, alle ore 20:45 il Torino scenderà in campo contro l’Atalanta, nella sfida valida per la 32^ giornata di campionato. Appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Atalanta. L’infortunio di Radonjic è stato un fulmine a ciel sereno in casa Toro, a lui si aggiungono gli indisponibili Zima, Ola Aina e Vieira. Adesso sulla trequarti sono in tre per due maglie da titolare. Nell’Atalanta invece non sono disponibili Lookman, Hateboer, Ruggeri, Okoli, Soppy e Vorlicky. Nessuno squalificato tra le fila delle due squadre.

Torino: in difesa Djidji, Schuurs e Buongiorno

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a tre formata da Djidji, Schuurs e Buongiorno. Sulle fasce ci saranno Singo a destra e Rodriguez a sinsitra, in mezzo al campo Linetty (insidiato da Ricci) e Ilic. Sulla trequarti, alle spalle di Sanabria, la coppia formata da Vlasic e Karamoh, con Miranchuk che scalpita.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Bayeye, Gineitis, Ricci, Adopo, Miranchuk, Seck, Pellegri. All. Juric.

Indisponibili: Radonjic, Aina, Zima, Vieira.

Squalificati: nessuno