Nemanja Radonjic si è fatto male nel suo momento migliore e ora è casting per un posto da titolare sulla trequarti

Pessime notizie in casa granata: l’infortunio di Nemanja Radonjic non ci voleva e il Toro perde un giocatore importante. Negli ultimi mesi era diventato un titolare fisso sulla trequarti: le sue accellerazioni sempre pericolose hanno messo parecchio in difficoltà gli avversari. Ora si è fatto male nel suo momento migliore e non ci sarà a partire dalla sfida contro l’Atalanta. Ora sulla trequarti parte un vero e proprio casting per sostituire il serbo. Ivan Juric dovrà fare delle scelte, non solo per la prossima sfida, ma anche per le prossime, in attesa del rientro del numero 49.

La soluzione Vlasic-Miranchuk

In questa stagione, Nikola Vlasic e Aleksei Miranchuk sono partiti titolari insieme molte volte. Con Radonjic a sinsitra, a destra avrebbe giocato uno dei due. Ora però, i due possono partire insieme dall’inizio, anche se Juric con il passare del tempo si è accorto che così mancherebbe un velocista. Il croato ci mette grinta e sostanza, il russo è un ottimo finalizzatore: la velocità però viene a mancare alle spalle di Sanabria.

L’opzione Karamoh: il rilancio

L’opzione però più probabile, che è anche quella più scontata, è quella che a sostituire Radonjic sia il suo sostituto naturale: Yann Karamoh. Il numero 7 granata ha scalato le gerarchie e dopo il rientro dall’infortunio, è sempre entrato in campo al posto di Radonjic sulla sinistra. Già decisivo nelle sfide contro Udinese e Bologna in casa, i suoi strappi in velocità e le sue giocate possono impensierire le retroguardie avversarie.