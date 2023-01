C’è Vojvoda e non Rodriguez nell’undici granata di Torino-Spezia. Per i liguri l’ex Gyasi: le formazioni ufficiali

L’unica novità è Vojvoda: per la sfida allo Spezia il Toro schiera dieci giocatori già protagonisti a San Siro. Il kosovaro è invece stato preferito a Rodriguez, che partirà dalla panchina. Per il resto la formazione è la stessa che Juric ha schierato contro il Milan. Stessa difesa, guidata da Schuurs, in mezzo Lukic con Ricci e poi davanti Sanabria con rifinitori Vlasic e Miranchuk. Parte ancora una volta dalla panchina Radonjic, che probabilmente sarà proposto a gara in corso.

Le formazioni ufficiali di Torino-Spezia

Le formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Rodriguez, Dembelé, Bayeye, Adopo, Linetti, Gineitis, Garbett, Radonijc, Seck, Karamoh. All. Juric.

Spezia (3-4-2-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Reca; Gyasi, Agudelo, Nzola. A disp. Dido, Zovko, Gervasio, Moutinho, Sala, Ekdal, Verde, Kiwior, Hristov, Beck, Bastoni, Ferrer, Kovalenko, Esposito, Maldini, Zurkowski All. Gotti.