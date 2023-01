Convocati Torino-Spezia / Ecco i calciatori scelti da Ivan Juric e da Luca Gotti per la partita della diciottesima giornata

Vittria col Milan archiviata per il Torino, che è pronto a tornare in campo contro lo Spezia. Classifica e percorsi diversi per le due formazioni che scenderanno in campo alle 15.00 al Grande Torino, nel match valido per la diciottesima giornata. Gotti, dovrà fare i conti con la sola assenza di Zoet che, a causa di un problema al ginocchio, dovrebbe restare fuori ancora per un po’. Diversa la situazione dei padroni di casa: a raggiungere in infermeria Aina, Ilkhan e Pellegri ci ha pensato Lazaro, che resta indisponibile fino a metà marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Convocati Torino-Spezia: le scelte di Juric

Ecco i convocati di Ivan Juric per la partita contro lo Spezia. Sono 24 i giocatori chiamati dal tecnico granata che deve fare a meno di Aina, Ilkhan e Pellegri:

Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Dembelè

Centrocampisti: Lukic, Adopo, Ricci, Garbett, Linetty

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk

Convocati Torino-Spezia: le scelte di Gotti

Ecco i calciatori convocati da Gotti:

Portieri: Dido, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Bastoni, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Zurkowski.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Maldini.