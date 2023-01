Il duello di Torino-Spezia / L’olandese ha rimpiazzato al meglio Bremer e dovrà ora contenere il capocannoniere dei liguri

Tutto pronto o quasi per Torino-Spezia, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. Bilancio senza grosse sbavature per i granata dal rientro dopo la pausa Mondiali grazie a due pareggi in campionato e l’importante vittoria di Coppa contro il Milan. Lo stesso vale per gli Aquilotti che, nell’attesa di giocarsi il posto per i quarti con l’Atalanta, si affideranno ancora a Nzola nel reparto offensivo. Il Torino risponderà con Schuurs per contenerlo ed evitare danni. Ecco che quindi si genera il duello del match: capocannoniere contro muro difensivo.

Schuurs, la grande certezza della difesa granata

Arrivato in estate, l’olandese ci ha messo poco a non far rimpiangere la partenza dell’ex Toro Gleison Bremer. È riuscito a inserirsi al meglio negli schemi di Juric, conquistandosi un posto da titolare e il titolo di inamovibile della difesa. Dopo il rodaggio iniizale, l’ha fermato solo un problema alla spalla, con conseguente operazione e recupero arrivati durante la pausa. con i suoi 191 cm di altezza, presenta un fisico possente e una buona lettura di gioco. Spesso si rende utile anche in fase offensiva con azioni individuali, che gli hanno permesso di segnare in Coppa. Questo mix di caratteristiche lo rende indispensabile al tecnico croato, che lo metterà davanti a un avversario ostico.

Nzola, il fiore all’occhiello dell’attacco bianconero

Si tratta di Nzola, caposaldo dello Spezia, club per il quale gioca da oltre due anni. Dopo il prestito dal Trapani e il mancato riscatto, ha fatto ritorno nel club ligure per restarci fino ad ora e confermandosi certezza assoluta per l’attacco degli Aquilotti. Con i suoi otto gol dicampionato è al secondo posto a pari merito con Arnautovic e Lautaro Martinez della classifica marcatori di Serie A. Vanta inoltre due gol in Coppa, che lo rendono tra i più proficui. I granata sono già stati una sua vittima nel 2021, quando a maggio realizzò una doppietta pesante difficile da dimenticare.