La probabile formazione dello Spezia: out solo Zoet per i bianconeri. Confermata la coppia d’attacco Nzola-Gyasi

Dopo la Coppa Italia, ecco che il Torino si prepara a chiude la propria settimana con la sfida contro lo Spezia. Più riposati grazie al match contro l’Atalanta previsto per giovedì prossimo, i liguri vogliono tornare a vincere. Due pareggi consecutivi non hanno aiutato la loro causa, lasciandoli al diciassettesimo posto. Mister Gotti si prepara quindi a farsi valere sul manto erboso del Grande Torino. Tutti a disposizione per lui. Resta out solo Zoet a causa di un problema al ginocchio.

Spezia, possibile ritorno di Ampadu nelle retrovie

Ancora 3-5-2 per gli Aquilotti, che confermano Dragowski tra i pali. La difesa vede un potenziale grande ritorno: quello di Ampadu a destra al posto di Amian, assieme a Nikolau e Kiwior. Retrovie che quindi variano di poco, così come il centrocampo. Con Reca e Holm sugli esterni, resta qualche dubbio sul terzetto centrale. Zurkowski si contende il posto con Agudelo, ma anche con Ampadu. Al suo fianco, Bastoni e Bourabia. Poco su cui meditare per Gotti sul fronte offensivo: confermati Nzola e l’ex Toro Gyasi.

Il probabile 11 di Gotti

Probabile formazione Spezia (3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Ampadu; Reca, Bastoni, Bourabia, Zurkowski, Holm; Nzola, Gyasi. A disp. Zovko, Amian, Moutinho, Hristov, Caldara, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Ekdal, Maldini, Strelec, Verde. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Zoet