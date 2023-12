Le formazioni di Torino-Udinese: le ufficiali vedono in campo i due esterni, cambiano i giocatori di fascia rispetto alle ultime gare

Senza lo squalificato Bellanova, Juric sceglie di cambiare tutti e due i giocatori di fascia. Nemmeno Vojvoda partirà dall’inizio: spazio a Lazaro e Soppy che sembravano in ballottaggio ma che invece sono stati scelti per partire dal 1′. Per il resto è la formazione attesa: il Toro schiera infatti ancora Tameze in difesa, Ricci torna titolare dopo la panchina contro l’Empoli. Cioffi in attacco si affida a Lucca con Pereyra suo rifinitore alle spalle.

Le formazioni ufficiali di Torino-Udinese

Ecco le formazioni:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Gineitis, Vojvoda, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. A disp. Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kabasele, Pafundi. All.: Cioffi.