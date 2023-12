I convocati di Juric e Cioffi per Torino-Udinese, sfida valida per la 17ª giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15:00

Ultimo test dell’anno davanti ai propri tifosi per il Torino, che sabato alle ore 15:00 ospiterà l’Udinese in una gara che può significare molto. Complici i tanti scontri diretti in programma in giornata, con una vittoria i granata si avvicinerebbero considerevolmente alla zona Europa, permettendosi di arrivare a quello che sarebbe uno scontro diretto con la Fiorentina con più tranquillità. Per l’occasione, Juric ha diramato la lista dei convocati.

Torino-Udinese, i convocati di Juric

Ecco la lista dei 22 convocati di Juric: non c’è come già annunciato ieri dall’allenatore Linetty, squalificato Bellanova. Ancora out N’Guessan oltre al lungodegente Schuurs.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Sazonov, Soppy, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Ricci, Tameze

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata

Torino-Udinese, i convocati di Cioffi

In attesa di comunicazione