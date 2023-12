La probabile formazione dell’Udinese per la sfida contro il Torino: tanti dubbi per Cioffi, in un momento complicato

Dopo l’Empoli e prima di Natale, il Toro gioca la sua ultima partita in casa del 2023. Appuntamento a oggi pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Udinese. Juric deve fare a meno dello squalificato Bellanova e degli infortunati Linetty, Schuurs e N’Guessan. Per Cioffi invece, oltre allo squalificato Payero, non ci saranno Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo e Zemura. Non è un momento facile per l’Udinese, ma il Torino deve fare attenzione. I bianconeri hanno vinto una sola partita in campionato, ma i granata devono dare tutto se vogliono centrare la quarta vittoria di fila in casa. Di seguito le probabili scelte di Cioffi, che ieri ha parlato in conferenza stampa.

Udinese: c’è Lucca in attacco

Ci sono dei dubbi di formazione per Cioffi. Udinese che scenderà in campo con il solito 3-5-2. In porta confermato il numero 1 Marco Silvestri. Difesa a 3 composta da Ferreira (di rientro dall’infortunio), Perez centrale e Kabasele. Sulle fasce ci sono Festy Ebosele a destra e Kamara (insidiato da Ehizibue) a sinistra. In mezzo al campo Walace, preferito a Zarraga. Vicino a lui, senza Payero, si candidano Samardzic e Lovric. In attacco la coppia formata da Pereyra e Lucca. Thauvin però scalpita: se gioca lui al fianco di Lucca, Pereyra scala a centrocampo, escludendo uno tra Samardzic e Lovric.

La probabile formazione dell’Udinese

Ecco il possibile undici di Cioffi per la sfida al Torino:

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Perez, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. A disp. Padelli, Okoye, Guessand, Tikvic, Masina, Ehizibue, Kristensen, Zarraga, Camara, Aké, Pafundi, Success, Thauvin. All. Cioffi.

Squalificati: Payero

Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo, Zemura