La probabile formazione del Torino per la sfida contro l’Udinese di Cioffi: non c’è Linetty, torna Ricci in mezzo al campo

Manca sempre meno a Torino-Udinese: la gara è in programma domani pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. La 17^ giornata, alla medesima ora, mette di fronte Bologna e Atalanta. Ci sono delle defezioni in entrambe le squadre. Juric non potrà contare su Bellanova (squalificato), Linetty, Schuurs e N’Guessan. Cioffi invece dovrà fare a meno di Payero (squalificato), Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo e Zemura. Partita complicata per il Toro, che deve dimostrare maturità, nonostante il momento difficile dei friulani. Sia Juric che Cioffi hanno già presentato la partita. L’obiettivo del Torino è chiaro: sognare l’Europa, centrando la quarta vittoria di fila in casa.

Torino: ballottaggio tra Soppy e Lazaro

Pochi dubbi per Juric. Toro che giocherà con un 3-5-2, che diventa 3-4-1-2 in fase offensiva. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. Confermata anche la difesa con Tameze (diffidato), Buongiorno e Rodriguez. Ancora panchina per Zima e Sazonov così come per Djidji, che finora non ha mai giocato dal 1′. Sulle fasce, a sinistra c’è Vojvoda, mentre sulla destra è ballotaggio tra Soppy e Lazaro (Bellanova è squalificato). In mezzo al campo Vlasic, Ricci e Ilic. Linetty, come dichiarato da Juric in conferenza stampa, è out. Davanti non si toccano Antonio Sanabria e Duvan Zapata.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida all’Udinese:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy, Vlasic, Ricci, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Gineitis, Lazaro, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: Bellanova

Indisponibili: Linetty, Schuurs, N’Guessan