Frosinone-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il lunch match della Serie A prevede un incontro che si preannuncia molto interessante, considerate le premesse. Si sfidano infatti Frosinone e Torino, due squadre partite bene in questo campionato ma che non hanno assolutamente alcuna voglia di fermarsi, anzi. I giallazzurri vogliono riprendere a fare punti dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, mentre i granata vuole dare continuità alla vittoria contro l’Atalanta.

Frosinone-Torino: la diretta

49′ Finisce il primo tempo, 0-0 tra Frosinone e Torino

48′ AMMONITO Rodriguez

45′ Quattro minuti di recupero

45′ PALO DI ILIC! Bella conclusione dalla distanza del serbo che viene respinta dal legno

43′ Monterisi manca il pallone a pochi metri dalla porta di Milinkovic-Savic, Frosinone ancora pericoloso

40′ Si lotta molto a centrocampo in questa fase, con tanti errori da entrambe le parti

37′ Cross di Rodriguez dalla sinistra che viene deviato, la palla arriva tra le mani di Turati

33′ Partita fino a questo momento equilibrata ma le occasioni migliori le ha avute il Frosinone

30′ OCCASIONE per il Frosinone, Kaio Jorge ruba palla a Milinkovic-Savic vicino al vertice sinistro dell’area, poi serve Garritano che calcia ma manda la palla a lato

27′ Ci prova ora Vlasic ma il suo tiro è murato

23′ OCCASIONE per il Frosinone: colpo di testa di Kaio Jorge, Milinkovic-Savic riesce a respingere

21′ Angolo battuto da Vojvoda, colpo di testa di Buongiorno che termina alto

21′ Il Torino guadagna ora un angolo

19′ Dopo revisione al Var fischiata una punizione al Torino, in precedenza c’era stato un netto fallo di Gelli su Ricci non ravvisato dall’arbitro

17′ L’arbitro Massimi va a rivedere al Var il contatto tra Buongiorno e Kaio Jorge

15′ AMMONITO Kaio Jorge per proteste, l’attaccante chiedeva un calcio di rigore

12′ Altro Fallo di Oyono su Bellanova, l’arbitro lo grazia e non estrae il secondo giallo

9′ AMMONITO Oyono che stende Ricci

5′ Contatto nell’area del Frosinone tra un difensore ciociaro e Sanabria, l’arbitro fa proseguire

3′ OCCASIONE Toro: dall’angolo, colpo di testa di Zapata che termina fuori di poco

3′ Cross di Vojvoda deviato da Garritano. Il Torino guadagna il primo angolo della partita

1′ Inizia la partita. Calcio d’avvio battuto dal Torino

Frosinone-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 9′ Oyono (F), 15′ Kaio Jorge (F), 48′ Rodriguez (T)

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Oyono, Gelli, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. A disp. Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Lirola, Mazzitelli, Baez, Caso, Harroui, Kvernadze, Vanzelli, Cuni, Cheddira, Bourabia. All. Di Francesco.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Djidji, Sazonov, Seck, Karamoh, Gineitis, Lazaro, Pellegri. All. Juric.

Arbitro: Massimi di Termoli (ass. Baccini e Vigile; IV Baroni; Var Meraviglia; Ass. Var Mazzoleni)

Frosinone-Torino: il prepartita

Ore 12.15 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi

Ore 12:00 In campo anche i giocatori, Juric sta facendo svolgere degli esercizi con il pallone

Ore 11.55 I portieri delle due squadre sono entrati in camp e hanno cominciato i loro esercizi di riscaldamento

Ore 11.30 Sono state annunciate le formazione ufficiali di Frosinone e Torino, Juric ha scelto Ricci al posto della squalificato Linetty.

Ore 11.10 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Benito Stirpe.

Ore 10:30 Mancano due ore all’inizio della sfida. Le squadre stanno arrivano allo Stadio Benito Stirpe, che pian piano si sta riempiendo. È una gara che vale tantissimo per entrambe le squadre, che si trovano in questo momento a un punto di distanza. Il Toro è 10° con 19 punti, mentre i ciociari si trovano a 18.

Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Oyono, Gelli, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. A disp. Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Lirola, Mazzitelli, Baez, Caso, Harroui, Kvernadze, Vanzelli, Cuni, Cheddira, Bourabia. All. Di Francesco.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Djidji, Sazonov, Seck, Karamoh, Gineitis, Lazaro, Pellegri. All. Juric.

Frosinone-Torino, dove vederla in TV e in streaming

Dopo il netto 3-0 alla Dea, il Torino di Juric si prepara per tornare in campo. Appuntamento a domenica 10 dicembre, alle ore 12:30, allo Stadio Benito Stirpe. Trasferta non facile, contro un avversario insidioso. Il match sarà visibile su Sky e su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.