Sintesi e commento della sfida tra Frosinone e Torino: buon primo tempo dei granata

Primo tempo all’insegna del nervosismo quello andato in scena tra Frosinone e Torino al Benito Stirpe. I granata partono bene e da corner si rendono subito pericolosi con un colpo di testa di Zapata, che sfiora il palo alla sinistra di Turati. Al 12’ tante proteste degli uomini di Juric nei confronti di Massimi, che grazia Oyono già ammonito. Poi l’episodio che ha costretto il direttore di gara all’on field review: Buongiorno atterra Kaio Jorge in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre. Il VAR lo chiama a bordocampo ma il Torino tira un sospiro di sollievo: un fallo di Gelli in principio di azione evita il tiro dal dischetto. Granata poi fortunati sull’indecisione di Milinkovic-Savic, che sbaglia un controllo e regala il pallone a Kaio Jorge, che spreca da pochi passi. Il primo tempo si conclude con un gran tiro dalla distanza di Ilic, che colpisce il palo.