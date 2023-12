Il portiere del Torino bravo su Kaio Jorge, palo di Ilic, Ricci non è ancora ai suoi livelli: le pagelle di Frosinone-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: nel primo tempo fa tremare Juric e i tifosi quando esce per intercettare un retropassaggio perdendo il pallone. Poco prima una buona parata su Kaio Jorge. E nella ripresa si ripete sul brasiliano

TAMEZE 6.5: di nuovo in difesa, nel ruolo che quest’anno ha ricoperto più di ogni altro e che ormai sembra quasi il suo. Quando entra Djidji torna a giocare a centrocampo.

BUONGIORNO 6: più in difficoltà del solito con Kaio Jorge, che spesso sfugge alla sua marcatura tanto da chiamare il portiere a due parate importanti.

RODRIGUEZ 6.5: annulla Soulé, una delle principali fonti di gioco dei ciociari, disinnescando il calciatore di proprietà della Juve (st 37′ ZIMA SV)

BELLANOVA 6: corre su e giù per la fascia tentando di aumentare la propria resa sui cross che per un giocatore come Zapata sarebbero preziosi.

RICCI 5.5: torna titolare dopo oltre un mese, si vede che gli manca ancora un po’ di freschezza. Qualche errore di troppo nella scelta della giocata (st 19′ DJIDJI 6: aumenta il minutaggio, in campo in un momento della partita in cui il Frosinone spinge meno, attento nel finale su Cheddira)

ILIC 6.5: è il granata che va più vicino al gol nel primo tempo, quando al 45′ la sua conclusione va a sbattere contro il palo. Il più pimpante della mediana e pure quello che sembra essere dentro la partita senza pause.

VOJVODA 6: spinge, soprattutto nel primo tempo, cercando costantemente soluzioni diverse per affondare (st 27′ LAZARO 6: Juric prova a sfruttare la sua freschezza)

VLASIC 5.5: si accende a intermittenza, rispetto alla prova contro l’Atalanta il livello è sicuramente diverso, anche se dà sempre pre l’impressione di poter fare la differenza quando ha il pallone tra i piedi (st 27′ SECK 5: entra e sbaglia subito due controlli nel giro di un minuto, nel recupero anziché tirare rallenta, cincischia e spreca)

SANABRIA 5: si vede molto poco. Al di là dell’azione che dopo pochi minuti lo vede protagonista con quel fallo subito ma non fischiato è poco presente nella manovra granata (st 27′ KARAMOH 6: entra subito nel vivo del gioco)

ZAPATA 6: del pacchetto avanzato è il giocatore che più crea occasioni e mette in difficoltà la retroguardia del Frosinone. Oggi resta a secco ma è evidente quanto sia imprescindibile per la squadra: per impatto fisico e per qualità.

All.JURIC 6: il Toro non ha ripetuto la prestazione vista contro l’Atalanta ma a mancare sono stati alcuni dei singoli, non completamente in giornata. Nel finale prova a dare un po’ di freschezza ma se il cambio in attacco si chiama Seck…