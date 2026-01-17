Le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa di vigilia di Torino-Roma

Reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro i granata, la Roma si prepara ad affrontare nuovamente il Toro questa volta in trasferta, nella 21esima giornata di Serie A. In seguito le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa di viglia.

La conferenza stampa

Il ricordo di Commisso

“Avevo vissuto la tragedia di Barone poco prima di una partita contro. Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie. A proposito di Fiorentina, Bove ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Tornerà a giocare a calcio e questa è una bella notizia“

Come sta la squadra?

“La situazione migliora. Ritornano Ndicka e Pellegrini, molto probabilmente anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato.

Un giudizio su Baroni?

“Ha fatto un ottimo lavoro ovunque abbia allenato ed è apprezzato anche qui a Roma. Il Torino è sempre una squadra che non riesce mai a fare un salto più in alto, ma lui può portare un miglioramento“.

Un giudizio su Vaz e Malen?

“Hanno fatto due e un allenamento alle spalle, e sono due operazioni diverse. Vaz è un acquisto in prospettiva. Ha qualità. Malen è nazionale olandese, sono molto contento del suo arrivo. È stata possibile grazie a Ryan Friedkin, si è chiuso velocemente. Sono convinto che potrà fare molto bene“.