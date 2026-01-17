La probabile formazione del Torino per la sfida di campionato interna contro la Roma di Gian Piero Gasperini

Dopo averla battuta in campionato nel girone d’andata e dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, il Torino affronta ancora una volta la Roma. Questa volta però in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino. Rispetto alla partita giocata in settimana in coppa, Baroni si prepara a fare dei cambi nell’11 titolare. Non sono disponibili per infortunio Schuurs, Savva e Dembelé che si è allenato ieri a parte. Masina è in finale di Coppa d’Africa. Sazonov, Ilic, Nkounkou, Biraghi e Asllani sono sul mercato. Gli altri sono tutti a disposizione, con Simeone in dubbio fino all’ultimo e Ismajli che invece dovrebbe recuperare.

Casadei in pole position

Modulo fisso ed è il 3-5-2. In porta il titolare Paleari preferito a Israel e Popa. Difesa a 3 composta da Tameze, Maripan e Coco. Ismajli insidia Tameze ma non è al 100%. In panchina il giovane della Primavera Pellini. Sulle fasce due maglie per tre. Pedersen ha recuperato ed è favorito per partire titolare sulla destra, con Aboukhlal a sinistra. Lazaro potrebbe avere un turno di riposo, almeno dall’inizio. In mezzo al campo Ilkhan titolare con Vlasic a destra e Casadei a sinistra. Quest’ultimo è in pole per tornare titolare a discapito di Gineitis che comunque è in un buon momento e scalpita. Anjorin e il giovane Acquah partono fuori.

L’attacco

Simeone potrebbe anche recuperare ma è difficile vederlo in campo dall’inizio. Adams è l’unica certezza in questo momento, anche dopo la doppietta di martedì. Al suo fianco, Zapata spinge per essere il titolare. Ma occhio anche a Njie e Ngonge che potrebbero avere una chance.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 per la sfida contro la Roma:

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Ismajli, Pellini, Lazaro, Gineitis, Acquah, Anjorin, Ngonge, Njie, Simeone. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Sazonov, Ilic, Nkounkou, Biraghi, Asllani, Dembelé