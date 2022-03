Al 14′ Portanova porta in vantaggio i rossoblù dopo un’uscita a vuoto di Berisha, il Genoa però dal 24′ è in dieci per il rosso a Ostigard

Sette partite consecutive senza vittorie: il Torino si presenta in casa del Genoa con la voglia di interrompere la lunga striscia di gare senza trovare i tre punti. L’ultimo successo era stato proprio al Ferraris ma contro la Sampdoria. Per ritrovare la vittoria perduta Juric decide di rilanciare dal primo minuto Pjaca alle spalle di Belotti, lasciando in panchina Brekalo. Con Berisha ormai diventato titolare tra i pali, l’altra grande novità di formazione è rappresentato da Izzo che gioca a destra nel terzetto difensivo, con Bremer e Rodriguez che completano il reparto. Sulle fasce confermati Singo e Vojvoda mentre Lukic e Mandragora in mezzo al campo e Pobega al fianco di Pjaca sulla trequarti. La prima occasione è del Torino, con un colpo di testa di Izzo che viene alzato sopra la traversa da Sirigu, ma a sbloccare il risultato è il Genoa al 14′ con Portanova: Frendrup ruba palla a Vojvoda e crossa forte al centro dalla destra, disastrosa la lettura di Berisha che in uscita non trova il pallone, la sfera carambola sulle gambe di Izzo che non riesce a spazzarla e Portanova ne approfitta scagliandola in fondo alla rete. Al 24′ però alto episodio chiave: Ostigard, già ammonito, atterra Izzo al limite dell’area e riceve il secondo giallo lasciando quindi il Genoa in dieci. Blessin corre ai ripari inserendo Bani per Amiri passando quindi al 3-4-1-1. Il Torino alza il baricentro e al 34′ sfiora il pari con Vojvoda che di testa scheggia la traversa. Poi è Belotti, ben imbucato da Lukic, ad avere l’occasione per l’1-1 ma con il sinistro calcia male e spara a lato della porta di Sirigu.